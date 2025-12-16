В Турции стали отказываться принимать доллары старого образца у туристов

В Турции участились случаи отказа принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца у туристов. Это связано с увеличением поддельных банкнот на рынке в этом году.

Долларами нового образца считаются купюры выпуска 2013 года и позднее в обновленном дизайне. После редизайна купюры стали называть "голубыми долларами" из-за нового оттенка. По центру банкнот появилась синяя полоска.

