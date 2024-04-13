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13 апреля, 22:30

Экономика

Перелеты по России в эконом-классе выросли в феврале 2024 года на 42%

Перелеты по России в эконом-классе выросли в феврале 2024 года на 42%

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По данным Росстата, февральские расценки на путешествия самолетом по России в эконом-классе, оказались на 42% выше аналогичного периода в 2023 году. Средняя стоимость перелета в пересчете на тысячу километров составила 7 244 рубля. В ведомстве отметили, что так цены не росли последние 16 лет.

Предприниматель Борис Колесников советует желающим сэкономить на билетах искать их на разных агрегаторах. Кроме того, по его словам, туроператоры, которые не смогли продать билеты в рамках туров, часто продают их потом дешевле, чем сами перевозчики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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