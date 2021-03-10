Рубль укрепился по отношению к евро и доллару

Впервые за полгода евро опустился ниже 88 рублей. Кроме того, доллар тоже подешевел по отношению к рублю.

Стоит ли в данный момент закупаться валютой, и что прогнозируют экономисты? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.