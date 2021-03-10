Птицефабрикам предложили отказаться от производства премиальных товаров

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Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, таких, как отборное яйцо и грудинка. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции – тушки бройлера и столового яйца С2. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказала генеральный директор организации Галина Бобылева, в начале марта Росптицесоюз разослал производителям рекомендацию направить основные силы на выпуск более бюджетной продукции.

Таким образом, фабрики сократят затраты на изготовление, а потребители получат товар по приемлемой и стабильной цене, отметила она.

Как уточняется, производители смогут отказаться от выпуска более дорогостоящей продукции глубокой переработки – грудинки и бедрышек.

Ранее сообщалось, что полное восстановление производства мяса птицы и яиц в РФ ожидается к маю.

Сейчас на российском рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Это связано с увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка и с некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации.

