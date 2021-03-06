В порты России начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев
Минтранс РФ объявил о прибытии первых партий белорусских нефтепродуктов в российские порты. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, Мозырский нефтеперерабатывающий завод 5 марта направил в порт Усть-Луга несколько составов с бензином общей массой более 5 тысяч тонн. В терминал "Портэнерго" этот грущз поступит 9 марта.
Днем позже, 6 марта, предприятие отгрузило 3,6 тысячи тонн мазута для отправки в морской порт Санкт-Петербурга.
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты было подписано 19 февраля 2021 года. Соглашение рассчитано на три года, и уже в 2021 году Белоруссия отправит через российские порты 3,5 миллиона тонн мазута, бензина и масла.
Цена нефти Brent впервые за год превысила 69 долларов за баррель
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