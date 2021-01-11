Рост цен на бензин в 2021 году не превысит уровень инфляции – Новак

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Российское правительство и Минэнерго контролируют ситуацию с ценами на бензин, рост в 2021 году не превысит уровень инфляции, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что в России цены на бензин в 2020 году увеличились на 2%, в пределах инфляции.

"При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции", – сказал он.

Ранее эксперты предупредили, что оптовые цены на топливо в России могут увеличиться в январе 2021 года. С конца прошлого года из-за снижения предложения на внутреннем рынке был зафиксирован первый рост цен. При этом до ноября 2020 года цены на АИ-95 и АИ-92 уменьшались, но уже в декабре они увеличились на 8 процентов.

Специалисты компании "Петромаркет" выразили мнение, что падение объема продаж бензина на СПбМТСБ стало причиной подготовки производителями продукта на экспорт. На это повлияло то, что долгое время внутренний рынок проигрывал ему в доходности.