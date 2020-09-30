В РФ до конца 2020 года может закрыться треть АЗС – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
30% автомобильных заправочных станций в России могут прекратить работу уже в этом году. Об этом рассказали в Независимом топливном союзе, сообщает газета "Известия".
Как заявили в организации, причиной для закрытия АЗС в стране послужит введение очередного национального стандарта для топливнораздаточных колонок. Соответствующий ГОСТ вступит в силу 1 октября.
В результате станции с топливом потребуется оснастить новым программным обеспечением. Программа нужна, чтобы контролировать недолив бензина в машины.
При этом в Независимом топливном союзе предупреждают, что некоторым АЗС данные нововведения будут не по карману. Еще, как отмечают в организации, на изготовление колонки с новым ПО потребуется полгода.
Так, в РФ ни на одной из АЗС колонок с новым ПО в настоящий момент еще не установлено.
Ранее в Росстате рассказали о росте цен на бензин.
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