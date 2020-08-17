Названы регионы РФ с самым доступным бензином

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Эксперты назвали российские регионы с самым доступным бензином. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В основе рейтинга лежит показатель субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который способен купить житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем топлива вычислялся путем деления среднего дохода граждан на цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

Так, самый доступный бензин имеют в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители этого региона способны приобрести в месяц 2 160 литров бензина по цене 41,7 рубля за литр.

На втором месте в рейтинге – Москва. Жители столицы могут позволить себе 1 939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ (1 727 литров по цене 56 рублей за литр).

Наименьший объем топлива в месяц могут купить жители Северного Кавказа. В частности, в Республике Дагестан гражданин может приобрести 535 литров при цене 45,5 рубля за литр, в Карачаево-Черкесской Республике – 550 литров при цене 44,3 рубля за литр, в Кабардино-Балкарии – 567 литров при цене 43,9 рубля за литр.

По мнению специалистов, лидерами рейтинга стали регионы с высокими зарплатами. Северный Кавказ показал плохой результат из-за низкой оплаты труда, а также высоких цен на бензин в регионе.

Эксперты добавили, что в январе – июле текущего года в большинстве российских регионов цены на топливо повысились. Так, среднее удорожание бензина марки АИ-92 за семь месяцев составило 1,9 процента. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Ранее были названы страны Европы с самым доступным бензином. Согласно исследованию, Россия оказалась на 20-м месте рейтинга, на последнем месте – Украина.