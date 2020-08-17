Названы регионы РФ с самым доступным бензином

Фото: depositphotos/blinow61
Эксперты назвали российские регионы с самым доступным бензином. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
В основе рейтинга лежит показатель субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который способен купить житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем топлива вычислялся путем деления среднего дохода граждан на цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.
Так, самый доступный бензин имеют в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители этого региона способны приобрести в месяц 2 160 литров бензина по цене 41,7 рубля за литр.
На втором месте в рейтинге – Москва. Жители столицы могут позволить себе 1 939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ (1 727 литров по цене 56 рублей за литр).
Наименьший объем топлива в месяц могут купить жители Северного Кавказа. В частности, в Республике Дагестан гражданин может приобрести 535 литров при цене 45,5 рубля за литр, в Карачаево-Черкесской Республике – 550 литров при цене 44,3 рубля за литр, в Кабардино-Балкарии – 567 литров при цене 43,9 рубля за литр.
По мнению специалистов, лидерами рейтинга стали регионы с высокими зарплатами. Северный Кавказ показал плохой результат из-за низкой оплаты труда, а также высоких цен на бензин в регионе.
Эксперты добавили, что в январе – июле текущего года в большинстве российских регионов цены на топливо повысились. Так, среднее удорожание бензина марки АИ-92 за семь месяцев составило 1,9 процента. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.
Ранее были названы страны Европы с самым доступным бензином. Согласно исследованию, Россия оказалась на 20-м месте рейтинга, на последнем месте – Украина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: