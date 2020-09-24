В Росстате рассказали о росте цен на бензин

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Средняя розничная цена на бензин в России с 14 по 20 сентября выросла на 1 копейку по сравнению с предыдущей неделей, что в денежном выражении равно 45,75 рубля за литр. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, увеличилась и стоимость дизельного топлива. Она выросла на 2 копейки – до 48,02 рубля за литр.

В ведомстве также привели данные по конкретным видам топлива. К 21 сентября средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 осталась на уровне 43,16 рубля за литр. А больше всего подорожал бензин Аи-98 – сразу на 7 копеек. За литр такого топлива в среднем просят 53,06 рубля.

В Росстате отметили, что за текущую неделю цены на бензин выросли в 19 центрах субъектов РФ. Наибольшая динамика на увеличение была отмечена во Владивостоке и Грозном (0,5%).

За ту же отчетную неделю, с 14 по 20 сентября, в России выросло производство бензина на 0,9% – до 766,2 тысячи тонн. Дизельное топливо, в свою очередь, стали производить меньше – 1,467 миллиона тонн (минус 1,5%).

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