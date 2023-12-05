Эксперты рассказали о подорожании новогоднего банкета в ресторане Москвы

Новогодний банкет в ресторане подорожал в два раза за последние пять лет. Это данные статистов.

В среднем в 2023 году цены на праздничный ужин доходят до 20 тысяч рублей с человека, а некоторые заведения просят все 200 тысяч рублей. Некоторые москвичи готовы платить такую цену – ведь не нужно резать салаты и мыть посуду за гостями. Что входит в цену "ресторанного" Нового года? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.