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05 декабря, 23:00

Экономика

Эксперты рассказали о подорожании новогоднего банкета в ресторане Москвы

Эксперты рассказали о подорожании новогоднего банкета в ресторане Москвы

Эксперты рассказали, во сколько обойдется новогодняя ночь в ресторане столицы

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Новогодний банкет в ресторане подорожал в два раза за последние пять лет. Это данные статистов.

В среднем в 2023 году цены на праздничный ужин доходят до 20 тысяч рублей с человека, а некоторые заведения просят все 200 тысяч рублей. Некоторые москвичи готовы платить такую цену – ведь не нужно резать салаты и мыть посуду за гостями. Что входит в цену "ресторанного" Нового года? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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