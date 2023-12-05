Гостям выставки "Россия" расскажут о предпринимательстве в пространстве Москвы

Фото: пресс-служба Мостуризма

В пространстве Москвы поменялась тема экспозиции, поэтому до 17 декабря посетителям выставки-форума "Россия" там будут рассказывать о предпринимательстве и инновационном развитии города. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятия в пространстве Москвы будут посвящены технологиям и бизнесу. Гости смогут встретиться с известными предпринимателями и победителями конкурсов, а также посмотреть презентации и поучаствовать в мастер-классах, сказала она.

Отмечается, что бизнесмены на открытых встречах расскажут свои истории успеха. Слушатели узнают, как превратить хобби в бизнес, как запустить стартап и создать свой бренд. В качестве спикеров выступят разработчик веб-сайтов, изобретатель, владельцы заведений общепита и сети спортклубов, маркетолог, технологические предприниматели и другие.

Специалисты IT-отрасли расскажут, что такое нейросеть, покажут устройство генеративных моделей искусственного интеллекта и научат создавать в них запросы. Также 10 и 17 декабря в 15:00 в пространстве Москвы пройдут показы модных коллекций молодых дизайнеров.

Выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях участвуют свыше 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли спецподготовку.

Выставка будет работать до 12 апреля следующего года, в ней участвуют все регионы страны.

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