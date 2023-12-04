Путин приехал на форум-выставку "Россия" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин приехал на международную форум-выставку "Россия" на ВДНХ, которая проходит в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

После посещения экспозиций российский президент примет участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе". О том, что лидер РФ посетит выставку 4 декабря, ранее рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку. Российский лидер не присутствовал на открытии, однако Песков уточнял, что президент обязательно придет на выставку в другой день.

Форум-выставка "Россия" работает до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов России. Каждый понедельник она закрывается для посетителей для проведения технических работ.

Ранее стало известно, что выставку украсили 360 тысяч новогодних огней, которые зажглись 1 декабря на 90 елках. Для каждого региона были подготовлены отдельные елочные наряды. Например, на хвойном дереве Чукотки можно найти украшения из китового уса, а на елке Адыгеи – бархатные шары с национальным орнаментом.

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