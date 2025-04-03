Цены на технику Apple могут вырасти из-за пошлин США

Стоимость техники Apple может заметно вырасти – на продукцию, собираемую во Вьетнаме, Китае и Индии, Соединенные Штаты вводят новые торговые пошлины. Компания окажется перед выбором: либо брать издержки на себя, либо переложить их на покупателей, что может повлиять на цены во всем мире, включая Россию.

Доцент Института экономики и финансов Максим Чирков рассказал, подорожает ли "яблочная" продукция, а также затронут ли новые пошлины другие американские технологические компании – такие как Microsoft и Google.

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