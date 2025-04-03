Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 14:30

Экономика

Цены на технику Apple могут вырасти из-за пошлин США

Цены на технику Apple могут вырасти из-за пошлин США

Новости мира: Трамп ввел таможенные пошлины до 50% для 185 стран

Эксперты назвали столичные районы с самой низкой стоимостью аренды жилья

Число молодых предпринимателей в России достигло рекордного уровня

Трамп ввел базовую пошлину в 10% практически против всех стран мира

Покупку жилья обсудят в программе "Миллион вопросов"

Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

В Дании заявили, что США не возьмут Гренландию под контроль

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США

"Торги Москвы": участки под ИЖС

Стоимость техники Apple может заметно вырасти – на продукцию, собираемую во Вьетнаме, Китае и Индии, Соединенные Штаты вводят новые торговые пошлины. Компания окажется перед выбором: либо брать издержки на себя, либо переложить их на покупателей, что может повлиять на цены во всем мире, включая Россию.

Доцент Института экономики и финансов Максим Чирков рассказал, подорожает ли "яблочная" продукция, а также затронут ли новые пошлины другие американские технологические компании – такие как Microsoft и Google.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика