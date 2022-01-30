"Сортировочная": экологична ли ядерная энергетика

Ядерная энергетика – экологично или нет? Сейчас эту головоломку решают в Евросоюзе: 10 стран выступили с предложением включить атомные электростанции в "зеленый" список наравне с ветряками и солнечными панелями. На первый взгляд, это странно, ведь мы все помним про Фукусиму и Чернобыль. Но даже с учетом катастроф, летальность у ядерной энергетики самая низкая по сравнению со всеми остальными видами энергетики.

Вредных выбросов почти нет, но есть ядерные отходы. Так что же такое ядерная энергетика – страшный враг или спасение? Борис Лорер разбирался в новом выпуске проекта "Сортировочная".

