В Москве стартовала экологическая акция "Елочный круговорот"

Елку после нового года можно не выкидывать, а сдать на переработку. В городе стартовала экологическая акция "Елочный круговорот". До 20 февраля будут работать более 500 пунктов сбора. Сдать можно елки, пихты и сосны. При этом на деревьях не должно быть праздничных украшений и мишуры. Потом собранные деревья переработают в щепу. Ее используют для подсыпки в вольерах и для обустройства экологических троп. Ближайший пункт приема елок можно найти на портале mos.ru.

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