Москвичам представили культурную программу на 23 мая

Для жителей столичного региона составили культурную афишу на четверг, 23 мая. В нее вошли шоу, выставка, кинопоказ и фестиваль актуального документального кино. Так, в ДК имени Горбунова состоится премьера циркового мультимедийного шоу "Антигравитация" по повести Ричарда Баха, а музей архитектуры имени Щусева приглашает посмотреть на инсталляцию "Кристалл представления".

Кроме того, в широкий прокат вышел фантастический фильм "Майор Гром: Игра", а в "Иллюзионе" и в культурном центре Андрея Вознесенского стартует фестиваль актуального документального кино "Оза".

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