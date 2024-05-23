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23 мая, 10:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 23 мая

Москвичам представили культурную программу на 23 мая

Цирковое шоу "Антигравитация" покажут в ДК имени Горбунова в Москве 23 мая

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Для жителей столичного региона составили культурную афишу на четверг, 23 мая. В нее вошли шоу, выставка, кинопоказ и фестиваль актуального документального кино. Так, в ДК имени Горбунова состоится премьера циркового мультимедийного шоу "Антигравитация" по повести Ричарда Баха, а музей архитектуры имени Щусева приглашает посмотреть на инсталляцию "Кристалл представления".

Кроме того, в широкий прокат вышел фантастический фильм "Майор Гром: Игра", а в "Иллюзионе" и в культурном центре Андрея Вознесенского стартует фестиваль актуального документального кино "Оза".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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