Крупнейшее в Европе колесо обозрения откроется на ВДНХ

Крупнейшее в Европе колесо обозрения скоро откроется на ВДНХ. Сейчас строители занимаются его ремонтом.

Что можно будет увидеть с колеса и сколько будет стоить такая поездка? И какие еще объекты появятся на ВДНХ? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.