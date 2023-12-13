"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о программе новогодних мероприятий в столице

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13 декабря, 07:45

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Москва готовится встречать гостей к концу декабря. В 2022 году столицу посетили больше двух миллионов туристов, в эти же новогодние выходные ожидается больше людей.

К новогодним праздникам в городе подготовили насыщенную программу мероприятий. Например, с 4 декабря по 8 января проходит фестиваль "Московское чаепитие" на Тверской площади, а на Манежной откроется рождественская ярмарка с зимними аттракционами.

Чем еще заняться в столице и взрослым, и детям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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