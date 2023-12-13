13 декабря, 07:45Город
"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о программе новогодних мероприятий в столице
Москва готовится встречать гостей к концу декабря. В 2022 году столицу посетили больше двух миллионов туристов, в эти же новогодние выходные ожидается больше людей.
К новогодним праздникам в городе подготовили насыщенную программу мероприятий. Например, с 4 декабря по 8 января проходит фестиваль "Московское чаепитие" на Тверской площади, а на Манежной откроется рождественская ярмарка с зимними аттракционами.
Чем еще заняться в столице и взрослым, и детям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.