Москвичам рассказали о деликатесах на гастрономическом фестивале "Вкусы России"

Национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России" развернулся на столичных площадках. Более 300 производителей из разных регионов привезли в Москву деликатесы.

Посетители смогут попробовать воронежские стейки из мраморной говядины, костромские блюда из кологривского гуся и джемы из сосновой шишки прямиком из Красноярска. Всего в городе работают 26 площадок фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.