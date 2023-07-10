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Москвичам рассказали о деликатесах на гастрономическом фестивале "Вкусы России"

Москвичам рассказали о деликатесах на гастрономическом фестивале "Вкусы России"

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Национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России" развернулся на столичных площадках. Более 300 производителей из разных регионов привезли в Москву деликатесы.

Посетители смогут попробовать воронежские стейки из мраморной говядины, костромские блюда из кологривского гуся и джемы из сосновой шишки прямиком из Красноярска. Всего в городе работают 26 площадок фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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