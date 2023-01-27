Кроссовки Reebok появятся в розничной продаже в России. Как сообщили в СМИ, они поступят в отечественные магазины в феврале. Первую точку откроют в аутлете Шереметьево, где будет работать мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox.

Ранее компания Reebok продала свои активы в РФ. В августе 2022 года сообщалось, что турецкий холдинг FLO Retailing их приобрел. По итогам сделки компания выкупила более 100 точек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.