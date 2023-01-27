Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Экономика

Кроссовки Reebok появятся в розничной продаже в России

Кроссовки Reebok появятся в розничной продаже в России

Новости часа: лифты Otis в России будут выпускать под новым брендом

Магазин Reebok откроется в аутлете Шереметьево

"Актуальный репортаж": компания Decathlon решила продать бизнес в России

Основной поставщик терминалов для приема карт может уйти из РФ – СМИ

Лифты Otis будут выпускать в РФ под брендом "Метеор"

Французский производитель электрооборудования Legrand покинет рынок РФ

Новые владельцы сети ресторанов начали менять вывески KFC на Rostic’s в Москве

Столичные вывески KFC начали менять на Rostic's

В Москве начали менять вывески ресторанов KFC на Rostic’s

Кроссовки Reebok появятся в розничной продаже в России. Как сообщили в СМИ, они поступят в отечественные магазины в феврале. Первую точку откроют в аутлете Шереметьево, где будет работать мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox.

Ранее компания Reebok продала свои активы в РФ. В августе 2022 года сообщалось, что турецкий холдинг FLO Retailing их приобрел. По итогам сделки компания выкупила более 100 точек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикамагазинывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика