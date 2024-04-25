Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал об открытии ресторанов в спальных районах Москвы

Открыть кафе в спальном районе Москвы стоит дешевле, чем в центре города. При этом ни один ресторан не может конкурировать по ценам даже с теми заведениями, которые находятся недалеко от центра, рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий.

Ресторатор отметил, что в спальных районах есть качественные заведения, которые предлагают горожанам блюда разных кухонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.