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25 апреля, 13:00

Экономика

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал об открытии ресторанов в спальных районах Москвы

Ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал об открытии ресторанов в спальных районах Москвы

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Открыть кафе в спальном районе Москвы стоит дешевле, чем в центре города. При этом ни один ресторан не может конкурировать по ценам даже с теми заведениями, которые находятся недалеко от центра, рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий.

Ресторатор отметил, что в спальных районах есть качественные заведения, которые предлагают горожанам блюда разных кухонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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