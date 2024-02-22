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22 февраля, 13:00

Экономика

"Актуальный репортаж": как работает столичное предприятие по изготовлению мороженого

"Актуальный репортаж": как работает столичное предприятие по изготовлению мороженого

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Более 100 тыс малых и средних предприятий появилось в столице за год

В распоряжении московского предприятия по изготовлению мороженого множество разной техники. С первого взгляда такое производство похоже на цех по изготовлению космического питания.

На первом этапе приготовления лакомства – соединяют сливки, молоко и сахарный сироп. Затем в охлажденную до 5 градусов смесь добавляют натуральные ароматизаторы и красители, после этого замораживают в специальном устройстве – фризере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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