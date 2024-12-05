05 декабря, 01:45Экономика
Винный город "Белый Мыс" откроют в Геленджике в марте 2025 года
В марте в Геленджике откроется первый в мире винный город "Белый Мыс". Как уточнил руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий весь комплекс станет центром винодельческой экспертизы страны. На его территории создадут одну из самых передовых лабораторий в мире, школу сомелье, а также откроют музей истории российского вина.
Для туристов заработают рестораны от ведущих московских специалистов и будут организовывать гастрономические и винные фестивали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.