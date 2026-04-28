Москвичей предупредили о мошенниках-репетиторах перед периодом ОГЭ и ЕГЭ

Приближается основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в России. В это время школьникам и их родителям следует быть внимательными, так как можно нарваться на мошенников, которые прикрываются репетиторством. Лже-репетиторы предлагают подготовить ребенка к экзаменам, принимают деньги и исчезают.

Другие используют фишинговые сайты для оплаты или подключения к занятиям. По ссылке родители или дети вводят данные банковской карты, логин от "Госуслуг" или личного онлайн-кабинета школы. Эксперты советуют проверять личные документы преподавателя: паспорт, диплом о высшем образовании и удостоверение эксперта ОГЭ или ЕГЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.