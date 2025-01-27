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27 января, 12:45

Безопасность

Россиян предупредили о мошенничестве во время "киберпонедельника"

Россиян предупредили о мошенничестве во время "киберпонедельника"

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В России 27 января началась масштабная онлайн-распродажа – "киберпонедельник", аналог "черной пятницы". В течение двух дней интернет-магазины предлагают крупные скидки на самые разные товары.

Однако специалисты предупреждают: в этот период активизируются кибер-мошенники, создающие фальшивые сайты, чтобы завлечь покупателей поддельными скидками.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют проверять адрес сайта, пользоваться только проверенными платформами и обращать внимание на наличие сертификатов безопасности. Также важно не вводить на подозрительных сайтах личные данные, такие как номер карты или пароль от онлайн-банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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