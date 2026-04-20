Мошенники начали рассылать ссылки под видом детских конкурсов в Москве

Мошенники начали рассылать сообщения от имени знакомых с просьбой поддержать ребенка в благотворительном конкурсе. В сообщении есть ссылка для голосования, однако она ведет на фишинговый сайт. После перехода на устройство автоматически устанавливается вредоносная программа.

Еще одна схема связана с фейковыми чатами. Пользователей без предупреждения добавляют в группы или приглашают присоединиться. Часто злоумышленники выбирают пожилых людей. В переписке они пытаются выманить личные данные и реквизиты банковских карт, а также запугивают блокировкой сервисов и потерей социальных гарантий.

