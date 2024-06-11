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Новости

11 июня, 16:30

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная безопасности детей в мегаполисе, прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная безопасности детей в мегаполисе, прошла в столице

Представитель МЧС рассказал о безопасности на пляжах

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11 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная охране здоровья и благополучия детей в условиях большого города.

О том, как в летние каникулы защитить своего ребенка от инфекций и разных опасностей, рассказали:

  • директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России, главный внештатный специалист ФМБА России по организации оказания медицинской помощи детям Илья Зябкин;
  • врач – травматолог-ортопед Размик Кешишян;
  • врач – пульмонолог-аллерголог Светлана Зайцева;
  • детский врач-хирург Саидхасан Батаев.
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