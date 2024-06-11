11 июня, 16:30M24.RU
Пресс-конференция, посвященная безопасности детей в мегаполисе, прошла в столице
11 июня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная охране здоровья и благополучия детей в условиях большого города.
О том, как в летние каникулы защитить своего ребенка от инфекций и разных опасностей, рассказали:
- директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России, главный внештатный специалист ФМБА России по организации оказания медицинской помощи детям Илья Зябкин;
- врач – травматолог-ортопед Размик Кешишян;
- врач – пульмонолог-аллерголог Светлана Зайцева;
- детский врач-хирург Саидхасан Батаев.