Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 31 июля

Гагаринский суд приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к 5 годам условно и штрафу около 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях. По версии обвинения, она вывела за границу более 250 миллионов рублей по подложным документам. Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор.

Легендарному спорткомплексу "Лужники" исполняется 70 лет. В честь юбилея состоится грандиозное световое шоу на фасаде Большой спортивной арены. За десятилетия здесь ставили рекорды и проводили Олимпиаду, а сегодня "Лужники" стали знаковым местом столицы.

С 1 августа самозанятые получат право на оформление больничных. Выплаты начнут поступать участникам добровольной программы страхования при условии исправной уплаты взносов. Это нововведение коснется тех, кто работает на себя.

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