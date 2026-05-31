ПСЖ обыграл "Арсенал" в финале Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" обыграл лондонский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов на стадионе в Будапеште. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У лондонцев отличился Кай Хаверц на 6-й минуте, сравнял счет Усман Дембеле.

В дополнительное время команды не смогли определить победителя. В серии пенальти лондонцы дважды пробили мимо ворот Матвея Сафонова, и парижане завоевали главный европейский трофей. Французский клуб вырывает победу уже второй сезон подряд.

