В Ховрине заработала библиотека № 27 после капитального ремонта

Библиотека № 27 заработала в Ховрине после капитального ремонта. В открытии принял участие член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов.

Он отметил, что Москва последовательно развивает библиотеки и превращает их в культурно-образовательные центры нового поколения. Кроме того, меняется сам подход к использованию пространств. Теперь в библиотеках проходят занятия, встречи с авторами, семейные мероприятия и образовательные интенсивы.

В ближайшее время в библиотеке № 27 начнут работать клубы по интересам. В том числе – для участников проекта "Московское долголетие". Также там появятся творческие студии.

