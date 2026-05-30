Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 мая.

Английский "Арсенал" открыл счет в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен". Встреча проходит в Будапеште. Мяч на 6-й минуте забил Кай Хаверц. Ворота парижан защищает россиянин Матвей Сафонов.

Небольшой дождь обещают в Москве и Подмосковье в ночь на 31 мая. Пока еще город находится во власти циклона, из-за которого температура отстает от климатической нормы на 3–8 градусов. Однако, по словам синоптиков, пик холодной волны уже миновал.

Роспотребнадзор расследует случаи сальмонеллеза на юго-западе Москвы. В ведомстве начали проверку после публикаций в СМИ о семье, которая вместе с друзьями заказала роллы в одном из японских ресторанов, а наутро все они проснулись с симптомами сильного отравления. Сейчас специалисты исследуют пробы пищевой продукции из заведения, а также проверяют сотрудников.