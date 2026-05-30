Ряд улиц временно перекрыли в Москве из-за спортивных мероприятий

В Москве из-за серии спортивных мероприятий временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в Дептрансе.

Перекрытия и ограничения действуют на северо-западе и западе столицы из-за "Большого Московского триатлона", а также в центре – из-за забега "Зеленый марафон" и в районе Цветного и Петровского бульваров из-за детского велофестиваля.

Ограничения будут сняты не ранее 20:00.