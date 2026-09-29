Москвичи могут подать заявку на бесплатную установку шлагбаума онлайн

Москвичи могут подать заявку на установку шлагбаума во дворе через Единый транспортный портал. После обращения жителям нужно проголосовать за инициативу в опросе и на общем собрании собственников онлайн на платформе "Электронный дом".

Если большинство жителей поддержит установку, "Московский паркинг" установит шлагбаум самостоятельно и бесплатно. Первый год обслуживания шлагбаума будет бесплатным. Затем плата составит 90 рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.