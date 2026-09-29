Более 1,6 тысячи неопознанных автомобилей эвакуировали в Москве

Более 1,6 тысячи автомобилей без номеров или с подложными госзнаками эвакуировали с городских парковок Москвы с начала года. Большинство таких машин составляют люксовые иномарки, в основном BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Такой транспорт перемещают на спецстоянки для проверки полицией. Работа проводится по решению антитеррористической комиссии, поскольку неопознанные автомобили могут находиться в угоне или использоваться в незаконных целях.

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