Зоозащитники предложили наказывать за подкормку медведей

Зоозащитники предложили наказывать тех, кто прикармливает медведей, преследует их и приближается к диким животным ради фотографий и роликов для соцсетей. В интернете растет число видео, на которых люди заходят на закрытые территории ради эффектного контента.

Активисты считают особенно опасной подкормку диких зверей. Медведь, привыкший получать еду от человека, может чаще приближаться к населенным пунктам и туристическим стоянкам.

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