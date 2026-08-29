В Москве проходит акция по сбору вторсырья

В Москве 29 августа проходит акция по сбору вторсырья. На площадке перед Измайловской ярмаркой волонтеры организовали пункт приема.

Все желающие могут сдать там отходы для дальнейшей переработки. Принимается 65 фракций: от макулатуры, стекла и металла до пластика, электроники, текстиля, батареек и блистеров от таблеток. Волонтеры также рассказывают всем о пользе раздельного сбора и экологичном образе жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.