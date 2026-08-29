Минпросвещения напомнило, что школы могут сами вводить требования к одежде на 1 сентября

Руководство школ самостоятельно решает, в какой одежде ученикам приходить на 1 сентября. Об этом напомнили в Минпросвещении.

Единого федерального стандарта школьной формы в стране нет, а закон дает право учебным заведениям самим вводить требования к одежде – от цвета блузок до обязательных нашивок. Если в школе утверждена парадная форма, то прийти 1 сентября нужно строго в ней. Там же, где жесткого дресс-кода нет, эксперты советуют выбирать классический деловой стиль, но при этом обязательно учитывать комфорт самого ребенка.

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