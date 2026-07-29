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29 июля, 22:15

Общество

В Москве к выходным ожидается солнечная погода и температура воздуха до 29 градусов

В Москве к выходным ожидается солнечная погода и температура воздуха до 29 градусов

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Погода в Москве пока остается дождливой и ветреной, но уже к выходным синоптики обещают возвращение летней жары: будет солнечно и сухо, температура поднимется воздуха до 29 градусов. Однако после этого, по прогнозам, лето начнет постепенно сдавать позиции.

Нынешние перепады могут быть связаны с глобальным потеплением, которое делает погоду более контрастной и волнообразной – циклоны сменяются антициклонами, и такая нестабильность, вероятно, станет характерной для Москвы в ближайшие годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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