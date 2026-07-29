Адвокат рассказал об условиях содержания блогера Блиновской в колонии

Блогер Елена Блиновская в данный момент содержится в обычных условиях в колонии. Об этом заявил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

По его словам, если блогер будет вести себя хорошо, то перейдет на облегченные условия содержания. Тогда ей разрешат дополнительные посылки и дополнительные краткосрочные и длительные свидания.

Система в колонии барачная, там есть отряды по 80, 100 и 120 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.