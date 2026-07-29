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29 июля, 14:15

Происшествия

Эксперт рассказал о возможных последствиях дела Дурова для Telegram

Эксперт рассказал о возможных последствиях дела Дурова для Telegram

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ФСБ объявляет Павла Дурова в международный розыск

Уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова может осложнить дальнейшее взаимодействие мессенджера с российскими властями. Такое мнение высказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, на ситуацию также влияют действующие санкционные ограничения, из-за которых возвращение мессенджера в российское правовое поле остается затруднительным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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