Эксперт рассказал о возможных последствиях дела Дурова для Telegram

Уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова может осложнить дальнейшее взаимодействие мессенджера с российскими властями. Такое мнение высказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, на ситуацию также влияют действующие санкционные ограничения, из-за которых возвращение мессенджера в российское правовое поле остается затруднительным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.