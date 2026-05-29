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29 мая, 17:40

События

Технофестиваль Startup Village 2026 прошел в инновационном центре "Сколково"

Технофестиваль Startup Village 2026 прошел в инновационном центре "Сколково"

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Более 10 тысяч участников, около трех тысяч стартап-команд, свыше тысячи представителей корпораций и инвесторов: на территории инновационного центра "Сколково" состоялся масштабный технофестиваль Startup Village 2026.

В этом году мероприятие впервые прошло в концепции открытого технологического заказа – представители российских корпораций формулировали конкретные инновационные задачи, а стартапы предлагали для них решения.

Одним из центральных событий фестиваля стал "Стартап-базар", где около 50 компаний из разных стран представили ИИ-решения и цифровые сервисы для медицины, промышленности, транспорта, энергетики и аэрокосмической сферы.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева познакомилась с технологическими новинками и пообщалась с их разработчиками.

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