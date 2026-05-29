Новости мира: три человека погибли из-за взрыва в доме в Далласе

Три человека погибли и еще пятеро пострадали из-за взрыва в жилом многоквартирном доме в американском Далласе. Здание, в котором было более 70 квартир, полностью уничтожено. Сейчас идет разбор завалов, не исключено, что под ними могут находиться люди. Причиной трагедии назвали утечку газа.

Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном сохраняется, несмотря на отдельные инциденты. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он также отметил, что еще не решены несколько вопросов о ядерной программе Ирана. Речь идет о запасах урана и его обогащения. Договоренностей еще не достигли, но очень близки к этому. Вэнс выразил уверенность в том, что представители Исламской республики хотят заключить сделку.

