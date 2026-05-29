29 мая, 07:30Происшествия
Новости мира: ракета миллиардера Безоса взорвалась во Флориде
Ракета, которой владел миллиардер Джефф Безос, взорвалась во Флориде во время огневых испытаний. Почти сразу после включения двигателей очевидцы застали грибовидное облако взрыва.
Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме. Он предусматривает прекращение огня и старт переговоров по ядерной программе, гарантирует свободный проход судов через Ормузский пролив без пошлин и задержаний со стороны Ирана. Тегеран также обязуется убрать все мины из пролива в течение 30 дней, а США в ответ снимут военно‑морскую блокаду пропорционально восстановлению коммерческого судоходства.
