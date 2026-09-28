Около 80 бурых медведей обитают в лесах Подмосковья

Около 80 бурых медведей обитают в Подмосковье. Об этом сообщили в Общественном совете при Росприроднадзоре. Постоянно в регионе живут 30–40 особей, остальные приходят из лесов Тверской, Смоленской и Калужской областей.

Эксперты отмечают, что за последние 10–15 лет численность медведей в Подмосковье увеличилась примерно вдвое. Это связывают с ростом популяции и запретом на охоту, так как в Московской области бурый медведь занесен в Красную книгу.

Ранее случаи нападения медведей зафиксировали в Красноярском крае, где погибли 7 человек. В Туве жертвой хищника стал московский тренер по хоккею Александр Кузьменко. Он приехал на рыбалку вместе с группой туристов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

