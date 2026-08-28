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28 августа, 08:00

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Москвичи могут посетить "Лунариум" и LEGO Brick Star

Москвичи могут посетить "Лунариум" и LEGO Brick Star

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Москвичам подготовили несколько вариантов, как провести 28 августа. Любители истории смогут отправиться на экскурсию "Сталинские высотки: символ советской эпохи". Маршрут пройдет мимо МГУ, дома на Котельнической набережной, здания МИД, высотки на Кудринской площади и других знаковых зданий.

В Московском планетарии посетителей ждет интерактивный "Лунариум", а в музее LEGO Brick Star на Трубной площади представлены более 1,5 тысячи экспонатов, среди которых редкие серии конструктора 1940-х годов, гигантская модель Эйфелевой башни и золотая фигурка стоимостью около миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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