Мошенники стали заманивать школьников на фейковые сайты с готовыми домашними заданиями

Мошенники стали создавать фальшивые сайты с готовыми домашними заданиями. После перехода на такие ресурсы злоумышленники могут отслеживать цифровые следы и собирать персональные данные детей.

Получив информацию, аферисты звонят родителям и представляются директором школы, классным руководителем или сотрудником администрации. Под предлогом технических работ в электронном дневнике они просят сообщить код из СМС.

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