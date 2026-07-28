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Новости

28 июля, 07:45

Спорт

День физкультурника отметят на столичных площадках 8 и 9 августа

День физкультурника отметят на столичных площадках 8 и 9 августа

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Москвичей приглашают отметить День физкультурника. Праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 августа на 6 городских площадках.

Для гостей подготовят мастер-классы по верховой езде и лекции по нутрициологии. Программу организуют на стадионе "Москвич", в "Лужниках", конноспортивном комплексе "Битца", горнолыжном центре "Воробьевы горы", центре пляжных видов спорта "Динамо" и в акватории реки Яузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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