Детский велофестиваль пройдет в Москве 30 мая на Цветном бульваре

Детский велофестиваль пройдет в Москве в субботу, 30 мая, на Цветном бульваре. Площадки будут работать с 10:00 до 18:00. Для гостей откроют прокат велосипедов, беговелов и шлемов.

На фестивале выступят жонглеры и акробаты из Московского цирка Юрия Никулина. Для детей подготовили кинотеатр под открытым небом с мультфильмами на большом экране, творческие мастер-классы, спортивную зону, турниры на велотренажерах и гонки в VR-очках.

