27 сентября, 09:45Транспорт
В центре Москвы 27 сентября изменится схема движения трамваев
В центре Москвы 27 сентября изменится схема движения трамваев. С 08:00 до 05:00 на маршруте Т1 они поедут между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская".
Трамваи с номером Т2 проследуют между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.