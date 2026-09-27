В центре Москвы 27 сентября изменится схема движения трамваев. С 08:00 до 05:00 на маршруте Т1 они поедут между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская".

Трамваи с номером Т2 проследуют между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

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