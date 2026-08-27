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27 августа, 19:30

Общество

Тихвинскую икону Божией Матери привезли в Москву

Тихвинскую икону Божией Матери привезли в Москву

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Большая очередь собралась у храма Христа Спасителя, где проходит служба по случаю прибытия в Москву Тихвинской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил Патриарх Кирилл.

Образ пробудет в столице и Московской области месяц, до 27 сентября. Тихвинская икона Божией Матери является одной из величайших православных святынь. По преданию, она написана самим евангелистом Лукой при жизни Богородицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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